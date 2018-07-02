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النيابة تطلب تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقارى الساحل المنهارين

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:09 ص
النيابة تطلب تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقارى الساحل المنهارين انهيار عقار- صورة أرشيفية
كتب ــ عامر مصطفى
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أمرت نيابة شمال القاهرة، بانتداب لجنة هندسية من حي الساحل وشبرا لمعاينة العقارات المجاورة للعقارين المنهارين، واستعلمت النيابة عن وجود مصابين في الانهيار.

وانتقل قبل قليل فريق من نيابة شمال القاهرة، إلى موقع انهيار عقارين بشبرا لإجراء المعاينة، والوقوف على أسباب لحادث، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت قد تمركزت 5 سيارات إنقاذ وإطفاء بمحيط العقاين المنهارين و3 سيارات إسعاف لنقل أى مصابين، فيما تم فصل التيار الكهربائى والغاز عن المنطقة لحين رفع الركام وسط انتشار رجال المباحث للاستماع ﻷقوال شهود العيان.

وتعود تفاصيل الواقعة الي ورود اخطار لقسم شرطة شبرا بأنهيار العقارين رقم 36 و36 أ، بشارع المنتجي في الساحل بشبرا، دون وقوع وفيات وإصابات، وتبين  أن العقارين قديمين وجارى البحث عن الملفات الخاصة بهما في الحي، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات لرفع حطام العقارين، والسيطرة على الواقعة.

وأكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أن سبب انهيار عقارين بحى الساحل هو حفر لإنشاء مبنى بجوارهما ما أدى لترحيل الحوائط الحاملة لهما وسقوطهما.

وأضاف نائب المحافظ، لـ" اليوم السابع"، خلال تواجده بموقع الحادث، أن قوات الحماية المدنية تبحث الآن عن سيدة أسفل الأنقاض، مشيرا إلى أن العقارين كانا يسكنهما 8 أسر سيتم توفير سكن بديل لهم فى شقق المحافظة.

وأوضح عبد التواب أن العقارين مكونين من أرضى وثلاث أدوار، مضيفا أنه تم إخلاء عقار ثالث مجاور لهم به 4 أسر خوفا من سقوطه، وسيتم توفير سكن مؤقت لهم بحديقة الترعة حتى يتم إنهاء إجراءات تسكينهم.


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