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الإثنين، 02 يوليه 2018 04:11 م
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النيابة تشرح جثة فتاة عشرينية مجهولة انتحرت أسفل قطار بمحطة مارى جرجس

الإثنين، 02 يوليه 2018 02:43 م
النيابة تشرح جثة فتاة عشرينية مجهولة انتحرت أسفل قطار بمحطة مارى جرجس جثه - ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت نيابة مصر القديمة الجزئية برئاسة المستشار محمد الطنبارى تشريح جثة فتاة لقيت مصرعها تحت عجلات مترو الأنفاق ، بعد أن ألقت بنفسها ، لبيان سبب الوفاة وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والوصول إلى أهلية الفتاة المنتحرة .

أكدت شركة المترو، على أن قائد القطار رقم  124 فوجئ أثناء دخوله محطة مارى جرجس بالخط الثانى بمنتصف الرصيف اتجاه حلوان بإلقاء إحدى الفتيات فى العشرينات من عمرها بنفسها أمام القطار، مما أدى إلى صدمها ومصرعها على الفور.

وقالت شركة المترو وفق بيان صحفى، إنه تم اخطار ناظر المحطة والشرطة وغرفة التحكم المركزى، وتم استخراج الجثة وعودة حركة القطارات لطبيعتها بتأخير 5 دقائق.

وانتقل العميد محمد الشربينى مدير المباحث الجنائية بشرطة مترو الأنفاق لمحطة مارى جرجس لمعاينة الحادث، وتبين أن الفتاة لا تحمل بطاقة أو أى مستندات تدل على هويتها وتم عمل محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى امرت بما سبق.


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