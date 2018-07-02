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الإثنين، 02 يوليه 2018 05:51 م
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القبض على المتهمين بخطف عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالعجوزة

الإثنين، 02 يوليه 2018 05:21 م
القبض على المتهمين بخطف عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالعجوزة حملة أمنية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على حارس عقار وشقيقه لاتهامهما بخطف عمل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالعجوزة، بسبب خلافات سابقة بينهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد خطف حارس عقار وشقيقه لعامل بسبب خلافات سابقة بينهم. 
 
وبإجراء التحريات، تبين للمقدم مصطفى خليل، رئيس مباحث العجوزة، أن المتهمين "رامى.م.ع " و"أحمد.م.ع " وراء ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة نظراً لوجود خلافات بينهم، وبإرشادهما أمكن الوصول إلى المختطف، بمكان احتجازه بشقة مستأجرة بمنطقة برك الخيام بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، حيث استدرجاه والتعدى عليه بالضرب والاستيلاء منه على هاتفه المحمول وإكراهه على توقيع (10) إيصالات أمانة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 

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