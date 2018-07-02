الجيش الصومالى يعتقل قياديا بارزا فى حركة الشباب المتمردة

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ألقت قوات الجيش الصومالى القبض على قيادى بارز فى حركة "الشباب" المتمردة إلى جانب العديد من عناصر الحركة المسلحة خلال عملية أمنية مشتركة نُفذت فى ضواحى بلدة قوريولى الواقعة شمال غرب العاصمة مقديشو

وقال محمد عبدى عبد الله ، نائب مفوض بلدة قوريولي لشئون الأمن - حسبما ذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية اليوم الإثنين إن الجيش الصومالى، تمكن بمعاونة قوات بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال المعروفة اختصارًا بـ"أميصوم"، من اعتقال هذا الرجل - الذى لم يكشف عن هويته والذى يعمل ضابطا للاستخبارات بحركة "الشباب" ، حيث تم تسليمه إلى الوكالة الوطنية للاستخبارات والأمن الصومالية للتحقيق معه.

ولم يصدر عن حركة الشباب أى تعليق يفيد تأكيد أو نفى هذا النبأ.

تجدر الإشارة إلى أن بلدة / قوريولى / شهدت العديد من الهجمات الإرهابية منذ أن قامت القوات الصومالية وقوات "أميصوم" بتحريرها فى منتصف عام 2014.