video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 10:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الصومالى يعتقل قياديا بارزا فى حركة الشباب المتمردة

الإثنين، 02 يوليه 2018 09:06 م
الجيش الصومالى يعتقل قياديا بارزا فى حركة الشباب المتمردة الجيش الصومالى
أ ش أ
إضافة تعليق

ألقت قوات الجيش الصومالى القبض على قيادى بارز فى حركة "الشباب" المتمردة إلى جانب العديد من عناصر الحركة المسلحة خلال عملية أمنية مشتركة نُفذت فى ضواحى بلدة  قوريولى الواقعة شمال غرب العاصمة  مقديشو

وقال محمد عبدى عبد الله ، نائب مفوض بلدة قوريولي لشئون الأمن - حسبما ذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية اليوم الإثنين إن الجيش الصومالى، تمكن بمعاونة قوات بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال المعروفة اختصارًا بـ"أميصوم"، من اعتقال هذا الرجل - الذى لم يكشف عن هويته والذى يعمل ضابطا للاستخبارات بحركة "الشباب" ، حيث تم تسليمه إلى الوكالة الوطنية للاستخبارات والأمن الصومالية للتحقيق معه.
ولم يصدر عن حركة الشباب أى تعليق يفيد تأكيد أو نفى هذا النبأ.

تجدر الإشارة إلى أن بلدة / قوريولى / شهدت العديد من الهجمات الإرهابية منذ أن قامت القوات الصومالية وقوات "أميصوم" بتحريرها فى منتصف عام 2014.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 7 جنود فى تفجير انتحارى لسيارة ملغومة بالصومال

الجيش الصومالى

الصومال

حركة الشباب




لا تفوتك
السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة