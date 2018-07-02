إينى الإيطالية: مصر تتمتع بتكوينات جيولوجية جيدة.. ولا اكتشافات جديدة حتى الآن

رويترز

قال كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة اينى الايطالية، اليوم الاثنين "هناك إمكانيات وتكوينات (جيولوجية) جديدة فى مصر لكننا لم نعثر على أى شيء حتى الآن، نافيا ما تردد حول تحقيقها كشفا كبيرا جديدا فى مصر.

كان ديسكالزى يعلق على تقارير ترددت فى الآونة الأخيرة، أحدها بصحيفة عرب نيوز نقل عن وزير البترول المصرى السابق قوله إن إينى بصدد الإعلان عن اكتشاف حقل غاز عملاق جديد.

كانت إينى قالت الأسبوع الماضى إنها ستبدأ حفر بئر استكشافية فى حقلها نور خلال شهرين.