وصول الرئيس السيسي إلى القصر الجمهورى بالخرطوم للقاء البشير

الخرطوم – محمد الجالى



وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى القصر الجمهورى بالخرطوم، للقاء عمر البشير الرئيس السودانى، خلال زيارة رسمية تستغرق يومين للرئيس السيسى.

وكان عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته البالغة بزيارته للسودان الشقيق، موضحًا أن الروابط بين مصر والسودان قوية وراسخة وخالدة مثل نهر النيل.

وأضاف الرئيس السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، قائلا: "سعادتى بالغة بزيارتى للسودان الشقيق.. الروابط بين مصر والسودان خالدة كمجرى النيل شريان الحياة والأخوة بين البلدين".