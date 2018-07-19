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وزير الداخلية يصرح بزيارة استثنائية للمسجونين احتفالا بثورة 23 يوليو

الخميس، 19 يوليه 2018 01:03 م
وزير الداخلية يصرح بزيارة استثنائية للمسجونين احتفالا بثورة 23 يوليو اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتبت دينا الحسينى
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قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منح جميع نزلاء السجون والليمانات زيارة استثنائية، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 24/7/2018 حتى يوم الخميس الموافق 16/8/2018 بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون، وذلك حرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصة فى مجال التواصل الاجتماعى مع أسرهم.

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