ننشر صور استشهاد فلسطينى وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلى جنوب غزة

وكالات الأنباء – تصوير أ ف ب - رويترز

استشهاد شاب فلسطينى وأصيب 3 آخرون جراء قصف شنته طائرة استطلاع إسرائيلية شرق مدينة رفح، اليوم الخميس. وأعلن مصدر طبى فى المستشفى الأوروبى برفح استشهاد عبد الكريم رضوان (22 عاما) وإصابة ثلاثة آخرين وصفت جراح أحدهم ببالغة الخطورة. فيما قالت مصادر فلسطينية إن الشهيد من عناصر الضبط الميدانى التابعة لوزارة الداخلية فى غزة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى شرعت بتنفيذ عملية توغل محدود قرب المخيم.

أحد أقارب الشهيد الفلسطينى

أحد ضحايا القصف الإسرائيلى

استشهاد فلسطينى

أقارب أحد ضحايا القصف على غزة

أقارب الشهيد الفلسطينى

أقارب ضحايا القصف الإسرائيلى

جثمان فلسطينى استشهد فى قصف للاحتلال

جريح فلسطيني إلى مستشفى خان يونس

مصاب فلسطينى



