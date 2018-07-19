مدير منطقة الصعيد للغاز الطبيعى: البدء فى تنفيذ محطات غاز بأرمنت وإسنا

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن المهندس خالد رسلان مدير منطقة الصعيد للغاز الطبيعى أنه تم التنسيق مع كل من اللواء عبد الله عاشور رئيس مجلس مدينة أرمنت، والمهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، للبدء فى تنفيذ محطات الغاز الطبيعى المغذية لكلا المدينتين.

وأشار المهندس خالد رسلان، فى بيان صحفى، إلى أن المحطة المغذية لمدينة أسنا سيتم إنشاؤها على قطعة أرض بمساحة 2500 متر، وسيتم البدء فى تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمحطة بداية من سبتمبر المقبل، كما سيتم بدء أعمال الخط الرئيسى الممتد من المحطة إلى داخل مدينة إسنا من خلال عمليات الحفر الموجه، حيث سيلتقى الخط بـ9 خطوط ما بين صرف صحى ورى وذلك لضمان عدم تعطيل مجرى المياه بها.

وأضاف مدير منطقة الصعيد للغاز الطبيعى أنه بالنسبة لمحطة تغذية مدينة أرمنت جارى إنهاء إجراءات الأرض المخصصة من قبل المحافظة لإنشاء المحطة على مساحة نحو 2100 متر بقرية السلام بجوار المحطة الرئيسية لشركة جازكو، ومن المقرر أن تغذى المحطة مدينة أرمنت بالكامل متضمنة مناطق أرمنت الحيط وأرمنت الوابورات، وستبدأ أعمال تنفيذ البنية الأساسية للمحطة بداية سبتمبر المقبل، وكذلك بمجرد إنهاء أعمال الصرف الصحى بالرياينة سيتم البدء فى توصيل الغاز الطبيعى لها من خلال محطة التغذية الخاصة بالمدينة.

وفى هذا السياق جاءت توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر لكل رؤساء المدن والمراكز ومسئولى الشبكات والمرافق لإنهاء كل أعمال الرفع المساحى والمقايسات الخاصة بالقرى المنتهية بها أعمال الصرف الصحى والترفيق للبدء فى توصيل خطوط الغاز الطبيعى لها.