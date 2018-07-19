محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال إنشاء موقف سيارات الأجرة بالخارجة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمدينة الخارجة تفقد خلالها موقف سيارات الأجرة الجديد بمنطقة السبط الشرقى بجوار الطريق الدائرى والمقام على مساحة 5000م2 منها 2000 م كمظلات بواقع 120 مظلة تسع لـ 300 سيارة .

ووجه المحافظ بسرعة توافر الخدمات العامة بالموقف و إنشاء محلات خدمية للسائقين والركاب مشددا على ضرورة توجيه نواتج الحفر لردم ورفع المنطقة المنخفضة بالإضافة إلى إنشاء بوابات للدخول والخروج وتركيب بلاط بأرضيات الموقف والعمل بالتوازى مع جميع الأعمال و سرعة الانتهاء منها .

وأكد المحافظ أيضا على توسعة الطريق المؤدى للمنطقة بعمل اتجاه آخر لمنع التكدس والازدحام مع رصفة وتطويره بالعلامات المرورية ، وكذا استغلال المنطقة المجاورة الشرقية للموقف بجوار محطة تموين وطنية بإنشاء محلات خدمية عاجلة للسيارات مثل ورش كاوتش – كهربائى – ميكانيكا.

يذكر أنه من المقرر نقل موقف سيارات الأجرة الخاص بنقل الركاب للمحافظات الأخرى من موقعه الحالى بحى المروة بجوار مجمع التمور إلى جوار محطة وقود وطنية بالطريق الدائرى بعد الانتهاء من إقامتها خلال الفترة القليلة المقبلة، وعقب تجهيز موقف لائق به كل الخدمات التى يحتاجها الركاب وقائدو المركبات.

من ناحية أخرى وافق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد على تخصيص قطعة أرض بجوار مبنى التأمينات والمعاشات بمدينة الخارجة وذلك لاستخدامه كمصرف آلى لأصحاب المعاشات والتأمينات من المواطنين كما شدد المحافظ على تدعم المصرف بعدد من المظلات والمقاعد لانتظار المواطنين بها وذلك بعد أن يتم توفير الاعتمادات المطلوبة من الهيئة للبدء فى انشاء المصرف وذلك فى إطار حرص المحافظ على الاهتمام بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وخاصة أصحاب المعاشات وللتيسير عليهم .

ووجه المحافظ بضرورة قيام الهيئة بتوفير موظف لمساعدة المواطنين وتنظيم العمل بالمصرف مؤكدا على أن خطة الدولة حاليا تهدف إلى توفير كافة الخدمات الأساسية من خلال حزمة خدمات إليكترونية للتيسير على المواطنين.