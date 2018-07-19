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متحدث الحكومة البريطانية: بلدان عربية عديدة تحتاج شخصية مثل مانديلا لوقف العنف

الخميس، 19 يوليه 2018 10:06 ص
متحدث الحكومة البريطانية: بلدان عربية عديدة تحتاج شخصية مثل مانديلا لوقف العنف إدوين صمويل المتحدث باسم الحكومة البريطانية
كتبت – شرويت ماهر
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حرص إدوين صمويل المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على الاحتفال بذكرى ميلاد نيلسون مانديلا الـ 100 والتى وافقت أمس الأربعاء.

وكتب إدوين صمويل عبر حسابه الرسمى على "تويتر": "يحتفل العالم بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد الزعيم الجنوب أفريقى الراحل نيلسون مانديلا رمز المقاومة السلمية كخيار بديل للعنف، والنضال العالمى من أجل التسامح والحرية، بلدان عربية عديدة تعيش صراعات دموية تحتاج إلى وجود شخصيات مثل مانديلا لتوقف العنف والدم عبر المصالحة والتسامح".

 

إدوين صمويل
إدوين صمويل

 


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ادوين صمويل

متحدث الحكومة البريطانية




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