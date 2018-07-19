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الخميس، 19 يوليه 2018 12:35 م
خالد صلاح
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ماليزيا تؤسس فريق عمل لمراقبة تطورات النزاع التجارى بين أمريكا والصين

الخميس، 19 يوليه 2018 11:22 ص
ماليزيا تؤسس فريق عمل لمراقبة تطورات النزاع التجارى بين أمريكا والصين مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا
كوالالمبور (أ ش أ)
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أسست وزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية فريق عمل يهدف إلى مراقبة وتقييم تطورات النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين.

جاء ذلك فى بيان صدر من الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية "برناما".

وذكر البيان أن فريق العمل سيركز أيضا على رسم استراتيجيات لتقليص تداعيات الحمائية التجارية، على أن يكون محورًا للمعنيين بالأمر الذين يريدون إبداء وجهات نظرهم.

وأضاف البيان: "ومن المحبذ أن تتواصل الشركات العاملة فى ماليزيا مع الفريق المعنى أن واجهت أى تحديات بسبب التوترات التجارية المستمرة".

وبدأ النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين فى يناير الماضى عندما فرضت الولايات المتحدة إجراءات الحمائية التجارية على الألواح الشمسية والغسالات، ثم تصاعدت حدة التوتر عندما فرضت واشنطن ضريبة إضافية على واردات الألومنيوم والصلب لأسباب تتعلق بالأمن القومى.

 


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