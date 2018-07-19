ضبط صيدلى بحوزته 50 قرص ترامادول بالمطار قبل سفره لباريس

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، من ضبط طبيب صيدلى بحوزته 50 قرص ترامادول مخدر قبل سفره إلى باريس، وتم إلغاء سفره واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار بأنه أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب رحلة خطوط مصر للطيران المتجهة إلى باريس، اشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل إحدى حقائب الراكب، وبفتح الحقيبة وتفتيشها تبين وجود 50 قرص ترامادول داخل برطمان.