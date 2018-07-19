صور.. أطفال كهف تايلاند يؤدون الصلاة شكرا وتأبينا لغواص ساعد فى إنقاذهم

كتب محمد جمال - تصوير وكالات

قام أطفال الكهف، اليوم الخميس بزيارة معبد دينى فى ساى ساى لحضور مراسم دينية بمقاطعة شيانج راى الشمالية، احتفالا بإنقاذهم وتأبينا لغواص من البحرية التايلاندية توفى أثناء إنقاذهم.

وتوفى الغواص التايلاندى "سيفان كونان" أثناء عملية إنقاذ الأطفال من داخل كهف فى مقاطعة شيانج راى الشمالية، والتى استمرت أسابيع وشارك فيها العديد من الدول.

وغمرت المياه كهف "تام لونج" بمقاطعة شيانج راى شمال تايلاند، واحتجزت 12 طفلا من فريق كرة قدم بصحبة مدربهم، وسارعت العديد من الدول لتقديم المساعدات لإنقاذهم.

وفى أول ظهورعلنى لهم على شاشات التلفزيون، لوح الأطفال للناس وابتسموا وهم يحيونهم، حيث ظهر الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما ومدربهم البالغ من العمر 25 عاما فى بث تلفزيونى من إقليم تشيانج راى الشمالى.



احتفالات دينية بإنقاذ الأطفال

وقال أحد الفتية واصفا كيف تمكنوا من البقاء على قيد الحياة فى الأيام الصعبة التى قضوها داخل الكهف الواقع فى إقليم تشيانج راى فى شمال تايلاند "قلت للجميع أن يقاوموا وألا ييأسوا".

وتحدث فتى آخر يدعى ادول سام-أون (14 عاما) عن لحظة عثور غواصين بريطانيين على الفتية يوم الثانى من يوليو داخل غرفة مغمورة بالمياه على مسافة بضعة كيلومترات داخل شبكة الكهوف.

وقال "كان سحرا... فكرت طويلا قبل أن أتمكن من الرد على أسئلتهما".

وأطلق اكتشاف مكانهم جهود إنقاذ، استمرت ثلاثة أيام نظمتها وحدة من البحرية التايلاندية وفريق دولى من خبراء الكهوف، وانتهت بعودتهم سالمين.



احتفال دينى بإنقاذ الأطفال



أطفال الكهف بالمعبد الدينى



أطفال الكهف يشاركون فى وقفة تأبينية على غواص شارك فى إنقاذهم



الغواص التايلاندى



صلاة أطفال الكهف



وقفة تأبينية على غواص تايلاندى توفى أثناء إنقاذ الأطفال



أحد أطفال الكهف مع والدته