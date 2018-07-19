صور.. أطفال الكهف بتايلاند يشاركون فى تأبين غواص ساعد فى إنقاذهم

كتب عبد الوهاب الجندى

شارك أطفال الكهف فى تايلاند، فى تأبين غواص من البحرية التايلاندية شارك فى إنقاذهم، بمعبد في ساي ساي، في مقاطعة شيانج راي الشمالية، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز.

وتوفى الغواص التايلاندى "سيفان كونان" أثناء عملية إنقاذ الأطفال من داخل كهف في مقاطعة شيانج راي الشمالية، والتى استمرت أسابيع وشارك فيها العديد من الدول.

وغمرت المياه كهف "تام لونج" بمقاطعة شيانج راي شمال تايلاند، واحتجزت 12 طفلا من فريق كرة قدم بصحبة مدربهم، وسارعت العديد من الدول لتقديم المساعدات لإنقاذهم.



أطفال الكهف يشيعون الغواص



أطفال الكهف



المشاركة فى التأبين