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شاهد.. كيف رد بوتين على لائحة "مولر" واتهام روس بالتدخل فى انتخابات أمريكا

الخميس، 19 يوليه 2018 06:06 م
شاهد.. كيف رد بوتين على لائحة "مولر" واتهام روس بالتدخل فى انتخابات أمريكا
كتب: هانى محمد
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فى رد قوى على هجوم الإعلام الأمريكى واتهاماته بوقوف بلاده وراء عمليات قرصنة ضد الانتخابات الأمريكية الأخيرة، رفض الرئيس الروسى استلام وثيقة من مذيع قناة فوكس نيوز الأمريكية، بها اتهام لــ13 أسما من الجيش الروسى بأنهم متورطين فى أنشطة للتأثير على الانتخابات الرئاسية 2016.

ورد بوتين على المذيع الأمريكى الذى قدم له بعض الأوراق، وأشار له ليضعها على طولة مجاورة لهما. وتابع قائلاً: "إن الجميع يتحدث عن تدخل مزعوم لروسيا فى الحملة الانتخابية والانتخابات الأمريكية السابقة.. روسيا كدولة لا يمكن أبدا أن تتدخل فى الشئون الداخلية للولايات المتحدة".

 

وأضاف الرئيس الروسى، "أنتم ترون فعلا أن الدولة الروسية كان يمكنها التأثير على انتخابات الولايات المتحدة والتأثير على خيار ملايين الأمريكيين، هذا يثير الضحك فقط".

 

وكانت لائحة الاتهام التى أصدرها روبرت مولر، المحقق الخاص فى قضية التدخلات الروسية، قد تضمنت أسماء 13 شخصية روسية يقول أنهم متورطين فى أنشطة للتأثير على الانتخابات الرئاسية 2016.

 

وبحسب اللائحة فإن الروس الـ 13 قاموا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى بشكل غير قانونى لزرع الخلافات السياسية داخل الولايات المتحدة، منذ عام 2014، وعملوا كناشطين سياسيين أمريكان وركزوا جهودهم حول النقاط الساخنة الخاصة بالهجرة والدين والعرق.


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