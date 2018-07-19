رجل من كاليفورنيا يقر بالذنب فى اتهامات تتعلق بالإرهاب

رويترز

قالت وثائق محكمة إن رجلا من ولاية كاليفورنيا الأمريكية أقر بالذنب فى فتح حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لحشد التأييد لتنظيم داعش الإرهابى.

وبحسب نسخة من بيان الإقرار بالذنب أطلعت عليها رويترز، قال أمير سنان الحجاجى (23 عاما) إنه فتح حسابات على موقعي تويتر وفيسبوك لشخصين أعتقد أنهما مؤيدان لداعش. واستخدم التنظيم بعض تلك الحسابات فى نشر أخبار.

وأقر الحجاجى بالذنب فى اتهام بمحاولة توفير دعم مادى لجماعة إرهابية أجنبية وثلاثة اتهامات منفصلة تتصل باستخدام بطاقة ائتمان مسروقة فى شراء ملابس.

وقال محامى الحجاجى إن القضية أظهرت المخاطر التى تواجه مواطنين أمريكيين، بصرف النظر عن نيتهم، وتتمثل فى تقديم خدمة لأشخاص يزعمون أنهم مؤيدون لداعش.

وقال المحامى أوجست جوجيلمان فى مقابلة عبر الهاتف "أمير ليس شخصا عنيفا وليس مناهضا للولايات المتحدة وهو ليس شخصا متطرفا". وأضاف "أنه شاب صغير قال أمورا كثيرة بلا تفكير على الإنترنت ولفت انتباه مكتب التحقيقات الاتحادى وفتح تلك الحسابات بعد ذلك".

وقال جوجيلمان إنه بإقراره بهذه التهم يسعى الحجاجى للحصول على حكم أخف من العقوبة القصوى وهى السجن 47 عاما وتغريمه 250 ألف دولار عن كل تهمة.