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ترامب يعلن عن تطلعه للقاء نظيره الروسى مرة ثانية

الخميس، 19 يوليه 2018 03:43 م
ترامب يعلن عن تطلعه للقاء نظيره الروسى مرة ثانية ترامب وبوتين
كتب سمير حسنى
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عبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن تطلعه إلى عقد لقاء ثان مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، مشددا على أن اللقاء الأول كان ناجحا على الرغم من عاصفة الانتقادات التى أثارها فى الداخل والخارج.

وكتب على تويتر قائلا "القمة مع روسيا نجحت نجاحا عظيما لكنها لم تكن ذلك مع عدو الشعب الحقيقى، وسائل إعلام الأخبار الكاذبة. أتطلع لاجتماعنا الثانى كى يتسنى لنا بدء تنفيذ بعض من الأمور العديدة التى بحثناها، بما في ذلك التصدى للإرهاب وأمن إسرائيل والانتشار النووى والهجمات الإلكترونية والتجارة وأوكرانيا وسلام الشرق الأوسط وكوريا الشمالية وغيرها".


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