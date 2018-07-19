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الخميس، 19 يوليه 2018 01:09 م
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تحرير 46 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

الخميس، 19 يوليه 2018 11:50 ص
تحرير 46 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة تموينية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية بالإشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين وعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير40 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز منها ضبط 3 طن سكر مجهول المصدر بمخزن سلع غذائية، 4 أسمدة زراعية بمحل مبيدات بمدينة أشمون مجهولة الصدر.

 

 

 


 

 


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