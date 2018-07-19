تحرير 1355 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنة مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن ، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات ، والتى أسفرت عن تحرير 1355 مخالفة متنوعة، عبارة عن تحرير 75 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير،137 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 12 دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18 حالة تحدث فى المحمول، حالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125 تم ضبط 1005 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة، عن فحص 8 سيارات مهملة فى ميادين المحافظة، خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة.

كما شنت المديرية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية، والتى أسفرت جهودها عن تنفيذ قرارات إزالة فورية، تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، 34 قرار تعدى على منافع الرى ، 7 قرارات تعدى على منافع السكة الحديد ، بإجمالى مساحة 5993 متر تقريباً .

كما شنت المديرية حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من الاحكام القضائية، أسفرت عن فحص 10مزراع بطريق الخطاطبة بدائرة مركز السادات، فحص 40 شخص جنائى تبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائى، كما تم فحص 133شقة مفروشة و92 شخص من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، " فحص جنائى " تبين أنهم غير مطلوبين ،كما تم تحرير 6 قضايا مخالفات المحال العام – بدائرة قسم شبين الكوم.