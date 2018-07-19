المتحدث باسم الحكومة: إضافة 18 مستشفى للانضمام لمشروع التأمين الصحى

كتب أحمد عبد الرحمن

قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لقاء رئيس الوزراء بوزيرة الصحة، فى إطار المتابعة الدقيقة لمجموعة الحزمة فيما يتعلق بالدعاية الصحية، وملف القضاء على قوائم الانتظار فى الجراحات، وفيروس سى، ومتابعة المستشفيات والجهود المبذولة لتطويرها.

وذكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة فى مصر"، على فضائية "الحياة"، أن رئيس الوزراء كان حريصاً على أن الخط الذى تم الإعلان عنه، للقضاء على قوائم الانتظار فى الجراحات الحرجة، معمول به بكفاءة، واتصل بشكل شخصى وتأكد من جودة الخدمة، موضحاً أنه كان هناك أكثر من موضوع تم مناقشته، من نبيها التأمين الصحة وفيروس سى والأمصال.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء، طلب موافاته بمعلومات شبه يومية لما يجرى على أرض الواقع من تطورات، مضيفاً أنه تم اختيار 29 مستشفى تم تقييمها من حيث البنية التحتية والتجهيزات، وتم إضافة 18 مستشفى جامعى أخرى فى عدد من المحافظات للانضمام لمشروع التأمين الصحى.