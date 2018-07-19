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الخميس، 19 يوليه 2018 12:46 م
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العثور على جثة طفل مذبوحًا بأرض زارعية بالقوصية.. وجهود أمنية لضبط الجناة

الخميس، 19 يوليه 2018 11:53 ص
العثور على جثة طفل مذبوحًا بأرض زارعية بالقوصية.. وجهود أمنية لضبط الجناة جثه -ارشيفيه
أسيوط ـ محمود عجمى
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تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط من جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثة طفل مذبوحًا بقرية دير القصير بمركز القوصية، بعد تغيبه عن منزله، وعثر عليه مزارع مدفونة فى أرضه الزراعية.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ " سمسم .هـ " بقرية دير القصير بتغيب نجله " محمد " 4 سنوات عن المنزل .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد محمد سيف رئيس مباحث مركز القوصية وتم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة على حدود المركز للبحث عن الطفل .

وفى وقت لاحق ورد بلاغ لمركز شرطة القوصية من أحد الأشخاص بجزيرة القصير يفيد بأنه أثناء قيامه برى زراعته عثر على حفر داخل الزراعات وبفحصها عثر بداخلها على جثة طفل ، انتقل فريق من النيابة العامة والطب الشرعى والمباحث وبفحص الجثة تبين انها للطفل المبلغ بغيابة ، تم نقلها إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى ، وتكثف وحدة المباحث جهودها لضبط مرتكبى الواقعة .

 


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