الصدر يدعو للاستجابة لمطالب المحتجين العراقيين قبل تشكيل الحكومة

رويترز ـ (أ ش أ)

دعا رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر، الذى فازت كتلته بالانتخابات العراقية فى 12 مايو، جميع الساسة إلى التوقف عن جهود تشكيل الحكومة الجديدة لحين الاستجابة لكل مطالب المحتجين بتحسين الخدمات فى الجنوب.

وقال الصدر على تويتر في أول تعليق علنى له على الاضطرابات التى تجتاح الجنوب "على كل الكتل السياسية الفائزة فى الانتخابات الحالية تعليق كل الحوارات السياسية من أجل التحالفات وغيرها إلى حين إتمام تلبية مطالب المتظاهرين الحقة".

وبحث زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، اليوم الخميس، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق يان كوبيتش، الوضع العام فى البلاد، وموجة التظاهرات التى تشهدها عدد من المحافظات العراقية.