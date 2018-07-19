الصدر يدعو للاستجابة لمطالب المحتجين العراقيين قبل تشكيل الحكومة

دعا رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر، الذى فازت كتلته بالانتخابات العراقية فى 12 مايو، جميع الساسة إلى التوقف عن جهود تشكيل الحكومة الجديدة لحين الاستجابة لكل مطالب المحتجين بتحسين الخدمات فى الجنوب.
وقال الصدر على تويتر في أول تعليق علنى له على الاضطرابات التى تجتاح الجنوب "على كل الكتل السياسية الفائزة فى الانتخابات الحالية تعليق كل الحوارات السياسية من أجل التحالفات وغيرها إلى حين إتمام تلبية مطالب المتظاهرين الحقة".
وبحث زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، اليوم الخميس، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق يان كوبيتش، الوضع العام فى البلاد، وموجة التظاهرات التى تشهدها عدد من المحافظات العراقية.
وقال مكتب الصدر، فى بيان، نقلته قناة "السومرية نيوز"، إن الصدر التقى اليوم مع كوبيتش فى محافظة النجف، وشدد خلال اللقاء على ضرورة تلبية مطالب المواطنين المشروعة فى توفير الخدمات، مطالبا منظمة الأمم المتحدة بتكثيف جهودها من أجل دعم العراق واستقراره.
وأضاف المكتب، أنه تم مناقشة موضوع تشكيل الحكومة لتقوم بالإسراع فى توفير الخدمات الضرورية للمواطنين وتأمين العيش الحر الكريم لهم بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم.
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