الرئيس السودانى: المصريون والسودانيون يشتركون فى 75% من أجسامهم بسبب مياه النيل

أكد الرئيس السودانى عمر البشير، أن المصريين والسودانيين يشتركون فى 75% من أجسامهم بسبب مياه النيل التى تربط بينهم، موضحا أن البلدين تربطهم علاقات تجارية واقتصادية وأمينة.. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى بينه وبين الرئيس السيسى فى الخرطوم.
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أكد الرئيس السودانى عمر البشير، أن المصريين والسودانيين يشتركون فى 75% من أجسامهم بسبب مياه النيل التى تربط بينهم، موضحا أن البلدين تربطهم علاقات تجارية واقتصادية وأمينة.. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى بينه وبين الرئيس السيسى فى الخرطوم.
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