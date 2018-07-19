الرئيس السودانى: المصريون والسودانيون يشتركون فى 75% من أجسامهم بسبب مياه النيل

الخرطوم - محمد الجالى

أكد الرئيس السودانى عمر البشير، أن المصريين والسودانيين يشتركون فى 75% من أجسامهم بسبب مياه النيل التى تربط بينهم، موضحا أن البلدين تربطهم علاقات تجارية واقتصادية وأمينة.. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى بينه وبين الرئيس السيسى فى الخرطوم.