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الرئيس السودانى: المصريون والسودانيون يشتركون فى 75% من أجسامهم بسبب مياه النيل

الخميس، 19 يوليه 2018 08:59 م
الرئيس السودانى: المصريون والسودانيون يشتركون فى 75% من أجسامهم بسبب مياه النيل الرئيس السودانى
الخرطوم - محمد الجالى
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محمد الجالى

أكد الرئيس السودانى عمر البشير، أن المصريين والسودانيين يشتركون فى 75% من أجسامهم بسبب مياه النيل التى تربط بينهم، موضحا أن البلدين تربطهم علاقات تجارية واقتصادية وأمينة.. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى بينه وبين الرئيس السيسى فى الخرطوم.


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السيسي

البشير

مصر والسودان




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