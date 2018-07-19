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الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يخوض معارك عنيفة ضد الحوثى فى "كتاف"

الخميس، 19 يوليه 2018 05:52 م
الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يخوض معارك عنيفة ضد الحوثى فى "كتاف" الجيش اليمنى
إيمان حنا
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تخوض قوات الجيش الوطنى معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثى فى وادى آل بوجباره بمنطقة كتاف، وهناك تقدم كبير أحرزته قوات الجيش اليمنى مدعومة بطيران تحالف دعم الشرعية فى معركته بمحافظة صعدة، حيث تم تحرير قرية مزهر وسلسلة جبال العبد والوسط بمديرية باقم، وتمكنت من قطع خط إمداد المليشيات الحوثية الذى يربط قرية مزهر بمركز مديرية باقم، ومن جهة أخرى تحاصر مليشيات الحوثى فى مركز مديرية باقم من جميع الاتجاهات، فى الوقت الذى سدد طيران التحالف العربى عدة غارات باتجاه تعزيزات مليشيات الحوثى الانقلابية المتجهة إلى مركز مديرة باقم.

وقال العميد ياسر الحارثى قائد اللواء 102، بحسب المركز الإعلامى للقوات المسلحة ، إن قوات الجيش الوطنى مسنودة بطيران التحالف حررت سلسلة جبال العبد والوسط بمديرية باقم، وتمكنت من قطع خط إمداد المليشيات الحوثية الذى يربط قرية مزهر بمركز مديرية باقم.

وأضاف العميد الحارثى، أن قوات الجيش تفرض فى الأثناء حصارا خانقا على مليشيات الحوثى المتمركزة بمركز مديرية باقم وتقطع عنها خطوط الإمداد.

وأكد العميد الحارثى، أن الجيش تمكن من أسر أربعة من عناصر من المليشيات، فيما لقى أكثر من ثلاثين مصرعهم خلال المعارك التى مازالت على أشدها وذكر العميد الحارثى أن طيران التحالف العربى شارك بفاعلية فى المعارك، مستهدفًا بعدة غارات تعزيزات المليشيات الحوثية وتجمعاتها تكبدت على إثرها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.


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