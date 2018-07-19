إصابة عناصر من القوات الأمنية العراقية فى تفجيرات انتحارية غرب بيجى

بغداد (أ ش أ)

أصيب عدد من عناصر القوات الأمنية، اليوم الخميس، بتفجيرات انتحارية استهدفت قوات شرطة النفط وقوات حشد شعبى فى محافظة صلاح الدين التى تضخ النفط غرب قضاء بيجى.

وقال مصدر أمنى عراقى بمحافظة صلاح الدين - فى تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية - : "إن تنظيم داعش الإرهابى هاجم قطعات عسكرية فى محطة (k2) لضخ النفط فى منطقة الصينية غرب بيجى ودفع بـ6 انتحاريين فجروا أنفسهم بين قوات شرطة النفط وقوات حشد شعبى ساندة لهم ".

وأضاف المصدر "أن التفجيرات الانتحارية أسفرت عن إصابة عدد من أفراد القوات الأمنية دون قتلى، حيث تسلل الانتحاريين من منطقة الجزيرة غربى قضاء بيجى".

يذكر أن محافظة صلاح الدين تشهد بين فترة وأخرى خروقا أمنية بعد تحريرها من سيطرة تنظيم (داعش) حيث تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية وتوقع قتلى وجرحى بين صفوفهم.

وفى سياق متصل أفاد مصدر فى الشرطة العراقية، اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقى العاصمة بغداد.

وقال المصدر - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية "إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم بمنطقة النهروان ما أسفر عن إصابة مدنى بجروح"، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا فى الحادث.

يذكر أن مناطق مختلفة فى العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة ما يسفر عن وقوع ضحايا.