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الخميس، 19 يوليه 2018 02:10 ص
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إصابة شخصين بطلقات نارية فى مشاجرة بمركز الغنايم بأسيوط

الخميس، 19 يوليه 2018 01:19 ص
إصابة شخصين بطلقات نارية فى مشاجرة بمركز الغنايم بأسيوط مشاجرة-ارشيفية
أسيوط ـ محمود عجمي
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أصيب شخصان بطلقات نارية فى مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز الغنايم التابع لمحافظة أسيوط.
 
كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة الغنايم شرق ووجود مصابين.
 
وعلي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز بقيادة النقيب محمد عطية، رئيس المباحث، وتبين إصابة كل من"عبدالعال. خ- 35" تم نقله إلي المستشفى المركزى لتلقى العلاج، و"عبدالمنعم.ج.ص-30عامًا" بطلقات نارية بالقدم وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعى لخطورة حالته، وجار ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة وتحرير المحضر اللازم.
 
 
 

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