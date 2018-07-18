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8 معلومات عن مناقشة تقرير الرد على بيان الحكومة تحت قبة البرلمان

الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:30 ص
8 معلومات عن مناقشة تقرير الرد على بيان الحكومة تحت قبة البرلمان مجلس النواب
كتب محمد عبد العظيم
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قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة تقرير البرلمان للرد على بيان الحكومة إلى الأسبوع المقبل مع آخر جلسة بدور الانعقاد الثالث، وفيما يلى نوضح كيفية مناقشة برنامج الحكومة تحت قبة البرلمان فى ضوء الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان عقب عرض النائب السيد الشريف وكيل البرلمان ورئيس اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة، ما جاء فى تقرير اللجنة عن البرنامج.

 

1- يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية إلى رئيس المجلس بيانًا مكتوبًا بأسماء طالبى الكلام من أعضائها فى مناقشة برنامج الحكومة.

2- يجب أن يقدِّم من يرغب من أعضاء المجلس فى الكلام طلبًا كتابيًا بذلك إلى رئيس المجلس.

3- يجب أن تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة التى يُطلب الكلامُ فيها وأن تقدَّم قبل الموعد المحدد للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل.

4- ينسق مكتب المجلس بين طلبات الكلام قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ، ويجوز أن يخطر الرئيس مقدمى هذه الطلبات كتابةً بما انتهى إليه المكتب فى هذا الشأن.

5- لا يجوز الإذن بالاشتراك فى المناقشة إلا لمن طلب الكلام من الأعضاء طبقا للأحكام السابقة، وكذلك لمن يقرر المجلس، بناء على اقتراح رئيسه، الإذنَ له بذلك.

6- يحدد المجلس بناء على اقتراح رئيسه فى بداية الجلسة المخصصة للمناقشة الموعد الذى تنتهى فيه، والمدة التى تخصص للعضو للكلام، والمدة التى تخصص لمجموع طالبى الكلام من كل هيئة برلمانية، بمراعاة حجم عضويتها فى المجلس.

7- يأخذ رئيس المجلس الرأى فى تقرير لجنة مناقشة بيان الحكومة بعد أن يقرر المجلس إقفال باب المناقشة، ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يحيل اقتراحات الأعضاء إلى اللجنة التى أعدت التقرير أو إلى لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض، لإبداء رأيها للمجلس قبل أخذ الرأى فى هذه الاقتراحات.

8- يلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية النواب، أى ما يزيد عن نصف عدد الأعضاء.


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