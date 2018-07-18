وزير الكهرباء: تركيب 1.5 مليون "عداد كارت" سنويا ونعمل على تحسين الخدمة

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إن استراتيجية الوزارة تتجه نحو العدادات مسبوقة الدفع والتى تعمل بالكارت المشحون، لافتا إلى أن هناك مشروعا ينفذ الآن لتركيب 250 ألف عداد زكى لتلافى العديد من مشاكل العدادات الحالية.

وأضاف شاكر خلال تصريحات صحفية بمجلس الوزراء إنه يتم تركيب من 1 إلى 1.5 مليون عداد سنويا .

وأكد شاكر أننا نعمل على تحسين الخدمة للمواطن لافتا إلى أنه من المتوقع إدخال 6 آلاف كيلو متر على الموجود ، ما يعد نقلة نوعية لتحسين مستوى الخدمة للمواطن، متابعا: "لا ندعى أن الخدمة وصلت إلى 100 % ، ولكن نعمل على تحسين الشبكات للوصول لخدمة أفضل".