مصرع سائق وإصابة نجله فى حادث انقلاب سيارة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

لقى سائق مصرعه وأصيب نجله فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق السادات كفر داوود، تم نقلهما إلى مستشفى الجامعة بشبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى السادات العام باستقبالها كل من "ا.م. و" 58 سائق مصاباً بنزيف بالبطن وكسور بالضلوع ، وتوفي متأثرا بإصابته ونجله "مصطفي " 23 عاما سائق ومقيمان كفر سعد – دمياط مصاباً باشتياه نزيف بالمخ وشرخ بقاع الجمجمة واشتباه كسر بالترقوة وحالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله إلي مستشفى شبين الكوم الجامعي .

بالانتقال والفحص، تبين انقلاب السيارة رقم " ط د ن 1354 " بالطريق الإقليمي "كفر داوود – السادات" أمام مدخل الجزار- دائرة المركز، وبسؤال شقيق المتوفى "ا " 48 محامى ومقيم بذات الناحية روى بمضمون ما جاء، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات حدثت تلفيات بالسيارة، وتم التحفظ عليها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9497 جنح مركز السادات لسنة 2018 م .

كما تلقى اللواءأحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى شبين الكوم الجامعي باستقبالها " ب .ش. ع. " 31 عاما عامل ومقيم عزبة الشركة بمدينة الفيوم مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرح وتورم بالرأس إدعاء سقوط من الطابق الرابع، بالانتقال والفحص، وبسؤاله قرر أنه حال تواجده بالعمل بمبني كلية الصيدلة الكائن بجوار البنك الأهلي فرع الجامعة بتاريخ 16 الجارى سقط من فتحة بجدار الطابق الرابع تطل على منور العقار لاعتقاده أنه سلم العقار وحدثت إصابته، واتهم كل من، المهندس المسئول عن المبني، والمقاول القائم بالأعمال "لم يستجوبا" بالإهمال، ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 12341 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.