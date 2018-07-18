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محافظ الفيوم: انتهاء إجراءات تقنين أراضى أملاك الدولة قبل 25 يوليو الجارى

الأربعاء، 18 يوليه 2018 11:15 ص
محافظ الفيوم: انتهاء إجراءات تقنين أراضى أملاك الدولة قبل 25 يوليو الجارى الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم
الفيوم – رباب الجالى
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عقد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، اجتماعًا لمناقشة تقنين أراضى أملاك الدولة، بحضور اللواء ممتاز فهمى سكرتير عام المحافظة، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام المساعد، ونائب رئيس هيئة الخدمات الحكومية، ورؤساء المراكز والمدن ومديرى أملاك الدولة بكل مركز ومدينة.

 

تم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات الخاصة بعملية تقنين أراضى أملاك الدولة لكل مركز من مراكز المحافظة، وتذليل العقبات التى تقابلها لسرعة نمو هذه الإجراءات.

 

وأكد سامى، على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بتقنين أراضى أملاك الدولة فى موعد أقصاه 25 يوليو الجارى موضحًا أنه سيتم حساب المقصرين فى أعمالهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

 

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن التقنين لا يعتبر تصريح للمواطن لمزاولة النشاط وعليه السير فى استكمال جميع الإجراءات القانونية واستصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطه وفقًا للقانون.


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