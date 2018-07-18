مؤتمر صحفى للإعلان عن معرض فيرنكس دمياط الثلاثاء القادم

دمياط عبده عبد البارى

أعلن المهندس المعتز بهاء الدين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة دمياط عن إقامة مؤتمر صحفى يوم الثلاثاء المقبل بديوان عام محافظة دمياط للاعلان عن معرض فرنكس دمياط والذى سيقام 13الى 18 سبتمبر المقبل بمدينة دمياط للاثاث وذلك بحضور الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط والمهندس أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للآثاث والمهندس خالد ميقاتى رئيس جمعية المصدرين المصريين اكسبولينك .

وأوضح المعتز بهاء الدين أن هذا المعرض ياتى تنفيذا للبروتوكول المشترك الذي تم توقيعه مايو الماضي مع كلا من وزارة التضامن الاجتماعي ومدينة دمياط للأثاث و جمعية المصدرين المصريين - اكسبولينك "Expolink" وذلك لإقامة معرض دولى متخصص في قطاع الآثاث "فيرنكس دمياط " يبدأ 13 سبتمبر المقبل على مساحة 10 آلاف متر.

مضيفا أنه تم عقد اتفاق مع جمعية المصدرين المصريين لإقامة قاعة معارض بمجرد الانتهاء من " فيرنكس -دمياط" تسع 100 عارض من الشركات المتوسطة والعملاقة المتخصصة في صناعة الأثاث.

وأوضح بهاء الدين أن الهدف من هذا المعرض هو استقطاب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب للنهوض بصناعة الأثاث بمصر عامة و محافظة دمياط خاصة ولاتاحة العديد من فرص التسويق لاصحاب الورش والمصانع .

