صور.. محافظ المنيا يكرم عدد من المتميزين بالتضامن الاجتماعي

فريق المحافظات

كرم عصام البديوي، محافظ المنيا، عدد من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي، تحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهد وتقديرا لدورهم الهام في التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

شهد التكريم العقيد أكرم علي، المستشار العسكري للمحافظة، وعبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال المحافظ ، أن التكريم دافعا لكل الموظفين نحو المزيد من العمل الإيجابي، وتجديد منظومة العمل داخل الجهاز الإداري، ولدفع الموظفين في الإدارات المختلفة نحو تقديم أفضل ما لديهم في أعمالهم اليومية، بما يساهم في الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات الحكومية، مع الأخذ بالأفكار البناءة في كافة المجالات، ومنح المحافظ المكرمين والبالغ عددهم 20مكرم شهادات تقدير.

من جانبه قال الطحاوي ، أن هذا التكريم هو بمثابة رسالة شكر إلى المتميزين ورسالة دعوة إلى زملاءهم ليسيروا على هذا الدرب.



تكريم المتميزين بالتضامن الاجتماعي



تكريم المتميزين بالتضامن الاجتماعي



تكريم المتميزين بالتضامن الاجتماعي



تكريم المتميزين بالتضامن الاجتماعي