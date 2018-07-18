صور.. صحة جنوب سيناء: انطلاق قافلة طبية بمدينة سانت كاترين

جنوب سيناء – فايزة مرسال

انطلقت اليوم الأربعاء، قافلة طبية شاملة من مستشفى سانت كاترين المركزى، لخدمة أهالى المنطقة والتى نظمتها مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناءـ وذلك وفقا للخطة المعدة من قبل إدارة القوافل العلاجية بالمحافظة ، وتحت إشراف الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة فى تخصصات "رمد ونساء وأطفال وجلدية وتناسلية وباطنة وقلب ومسح طبى لأمراض الضغط والسكر ومعمل لجميع التحاليل الطبية".

وقال خالد رمضان سلامه نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن القافلة تضم أساتذة كلية طب جامعة اﻷزهر فى تخصصات "التخدير - عظام - صدر - جلدية - أطفال - أنف وأذن - جراحة عامة - نساء وتوليد - رمد - مسالك بولية – أسنان".

وأكد الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، على الاستمرار الدائم فى إقامة تلك القوافل الطبية، خاصة فى القرى والوديان والتجمعات البدوية، وذلك للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها، وتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع أى مرض، وأنه يتم إجراء الكشف الطبى والتحاليل اللازمة على جميع المواطنين المترددين على القافلة من خلال الأطباء المشاركين بها ، وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأشار وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إلى أن القافلة شهدت توافدا شديدا من قبل المواطنين للكشف وصرف العلاج، ومن المقرر أن تطلق المديرية عددا كبيرا من القوافل الطبية لتجوب القرى والوديان خلال الفترة المقبلة.



خالد سلامه نائب رئيس مدينة سانت كاترين امام مستشفى سانت كاترين



المواطنين اثناء الكشف الطبي



الاطباء ونائب رئيس مدينة سانت كاترين