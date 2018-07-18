صور.. رئيس مدينة أرمنت يتابع تنفيذ المشروعات القومية مع قيادات المدينة

الأقصر – أحمد مرعى

عقد العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت؛ إجتماع مع عدد من التنفيذيين بالمركز لمناقشة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية التى تنفذ بالمركز خلال الفترة الحالية، وتم خلال الأجتماع مناقشة رفع كفاءة محطة توزيع مياه الشرب التى سيتم رفعها إلى 800 لتر/ث بدلاً من 400 لتر / ث ، وذلك فى غضون 18 شهراً.

وقال العميد عبد الله عاشور خلال اللقاء، أن المشروعات التى جارى العمل بها هى الصرف الصحى لقرى المركز فى الرياينة والرزيقات بحرى وقبلى، والتى ستسلم بنهاية العام المالى الحالى ، وكذا الصرف بقرى المحاميد قبلى وبحرى والديمقراط وهى القرى التى تم الموافقة على دخول الصرف الصحى بها بنهاية يونية 2020.

وأضاف رئيس مدينة ارمنت، أنه تم الأتفاق على الأنتهاء من اعمال لوحة التوزيع الكهربائي والتى ستقضى على مشكلات الكهرباء وزيادة الأحمال على المحولات والمغذيات ممكن سيكون له أكبر الآثر فى استقرار التيار الكهربى على مستوى مركز أرمنت بالكامل، وأيضاً مرونة المناورة الداخلية فى حالة وجود أعطال ، بإجمالى استثمارات بلغت 45 مليون جنية ؛ مضيفاً ان محمد بدر محافظ الاقصر قرر أعفاء شركة الكهرباء من دفع رسوم "رد الشئ لاصلة " وذلك لسرعة تنفيذ المشروع نظرا لاهميتة على أن تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بتحمل الرسوم.

وأكد عاشور انه تقرر عقد هذا الاجتماع بشكل دورى على أن يكون يوم الثلاثاء من كل اسبوع، وبحضور ممثلى الإدارات المختلفة ورؤساء القرى، وقد حضر هذا الأجتماع نائب رئيس المركز ، مديرة المشروعات بالمركز، ومدير الأدارة الهندسية ورؤساء القرى وممثل عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والممثل التنفيذى لهيئة مياه الشرب والصرف الصحى وهندسة كهرباء أرمنت ، وممثل لشركة المقاولين العرب المعنية بتنفيذ المشروعات.