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صور.. "بنها حلوة بينا" حملة لتجميل عاصمة القليوبية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 08:08 ص
صور.. "بنها حلوة بينا" حملة لتجميل عاصمة القليوبية جانب من أعمال حملة بنها حلوة بينا
القليوبية إبراهيم سالم
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أكدت المهندسة نجوى العشيري، رئيس مجلس مدينة بنها بالقليوبية، أن مبادرة "بنها حلوة بينا" تواصل فعالياتها لليوم الثانى على التوالى لتجميل المناطق المختلفة ببنها لإبرازها، مشيرة إلى أن اليوم تم استكمال أعمال تجميل سور السكة الحديد ببنها، وذلك بالتعاون مع بعض رجال الأعمال بالمدينة وبالتنسيق مع فريق أحياء بكلية فنون تطبيقية جامعة بنها.

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وأضافت فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الحملة تأتى فى ظل توجه الدولة لرفع روح الانتماء والإصلاح لدى الشباب وإيمانا بقيمة المشاركة المجتمعية وأهميتها فى المجتمع ولما كان يوم 15 يوليو هو اليوم العالمى لتنمية مهارات الشباب وجدنا أنها فرصة جيدة لنخاطب أبنائنا من شباب مصر لنؤكد لهم أن وطنهم يهتم بهم ويعتمد عليهم فى طريق نهضته وتقدمه ومن هنا كانت فكرة الفاعلية.

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وتابعت رئيس مجلس مدينة بنها، أن الجهات المشاركة فى المشروع تمثلت فى التنظيم والرعاية لرئاسة مجلس مدينة ومركز بنها، وبمشاركة عدد من المدارس وكلية تربية نوعية، وعدد من رجال أعمال وطنيين.

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وأوضحت رئيس مدينة بنها، أن فقرات المشروع تتضمن ترتيب لجان تنفيذية للمشروع (لجنة تنظيم – لجنة لتجميل الشارع – لجنة لترتيب المحاضرات – لجنة لترتيب معرض الكتاب – لجنة للترتيب فعاليات الاطفال)، وتجميل شارع سعد زغلول، وتنظيم معرض للكتاب وحفل توقيع لأحد الكتاب، وعمل محاضرتين للشباب حول سوق العمل وتحدياته، وتنظيم فعاليات للأطفال.

 
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بنها حلوة بينا

نجوى العشيري

القليوبية

بنها




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