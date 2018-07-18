صور.. الانتهاء من أعمال ترميم نقوش مقصورات وصالات معبد الأقصر

انتهت إدارة الترميم بمنطقة آثار معبد الأقصر، من أعمال التنظيف والترميم الدقيق الخاص بالجهتين الشمالية والشرقية لمقصورة الإسكندر الأكبر الموجودة بمعبد الأقصر، حيث قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن فريق الترميم قد أشرف أيضا على الانتهاء من أعمال المرحلة الأخيرة من أعمال تنظيف وترميم النقوش الجدارية الموجودة بالمقصورة.

وأشار الدكتور مصطفى وزيري، إلى أن فريق الترميم استطاع إزالة ما خلفته العوامل الطبيعية من آثار سلبية على مر السنين مثل الأتربة ومخلفات الطيور والخفافيش، مما أظهر العديد من النقوش الجدارية الملونة لأول مرة وخاصة تلك النقوش التى تصور الملك امنحتب الثالث فى علاقاته مع الآلهة والآلهات المختلفة.

ومن جانبه قال محمد حسين مدير عام الترميم بمعبد الأقصر وطريق الكباش، إن أعمال الترميم شملت أيضا ترميم وتنظيف وتقوية الجدار الشرقى للزورق المقدس، وقدس الأقداس وتنظيف وتقوية النقوش والألوان الموجوده بهما، وإزالة كافة الأتربة والسناج العالقة بالجدران وعلى النقوش حتى أصبحت جميعها بحالة جيدة.

وأكد مدير عام الترميم بمعبد الأقصر وطريق الكباش، على أنه من المقرر أن يبدأ فريق العمل فى أعمال ترميم الجزء الشمالى والغربى من مقصورة الإسكندر الأكبر والانتهاء كليا من أعمال وترميم المقصورة خلال هذا العام، كما تم ترميم صالة الملك امنحتب الثالث وفناء الأوبت وغرفة الولادة، هذا بالإضافة إلى إزالة الترميم القديم بصالة امنحتب واستبدالة بمونة تتناسب مع الأثر من حيث اللون والتجانسن.



الانتهاء من أعمال ترميم نقوش ورسوم



الانتهاء من أعمال ترميم نقوش ورسوم مقصورات



الانتهاء من أعمال ترميم نقوش



الانتهاء من أعمال ترميم رسوم مقصورات