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الأربعاء، 18 يوليه 2018 07:40 م
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وتعيدهم إلى مصر..

سفارة مصر بسوريا تخرج عائلتين مصريتين من الغوطة الشرقية والحجر الأسود

الأربعاء، 18 يوليه 2018 06:54 م
سفارة مصر بسوريا تخرج عائلتين مصريتين من الغوطة الشرقية والحجر الأسود القائم الأعمال المصرى فى سوريا والأسرة المصرية
كتب : أحمد جمعة
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صرح القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق "محمد ثروت سليم"، اليوم الأربعاء، بأن السفارة المصرية واصلت اتصالاتها والتنسيق مع السلطات السورية لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطن المصري أحمد محمود محمد فرج موسى وأولاده، وزوجته السورية هبة الله القالش بعد إخراجهم من الغوطة الشرقية، وستقوم السفارة بتسفير المواطنين المذكورين إلى أرض الوطن على خطوط الطيران السورية غداً الخميس.

 

هذا، وكانت السفارة المصرية قد ساعدت في إخراج العائلة المذكورة من الغوطة الشرقية في نهاية شهر مايو الماضي.

 

وأضاف القائم بالأعمال المصري أن السفارة قامت أيضاً بإنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنة المصرية حمدية عبد الحكيم صديق، وأبنائها، بعد خروجهم من منطقة الحجر الأسود، وستقوم بتسفيرهم إلى أرض الوطن على خطوط الطيران السورية يوم الاثنين الموافق 30 يوليو الجاري.  

 

 


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