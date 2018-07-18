روسيا: نواجه مشكلة فى استبدال الدبلوماسيين الروس المطرودين من أمريكا

موسكو (أ ش أ)

قال السفير الروسى فى الولايات المتحدة أناتولى أنطونوف اليوم الأربعاء، إن موسكو مازالت تواجه مشاكل فى استبدال الدبلوماسيين الذين تم طردهم من الولايات المتحدة على خلفية ما تعرف بقضية سكريبال.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية فى نشرتها باللغة الانجليزية إلى أنطونوف قوله "مازلنا نواجه مشاكل ضخمة فيما يتعلق بمعالجة مشكلة نقص الطاقم الدبلوماسى فى سفارتنا وقنصليتنا بالعاصمة نيويورك وبعثتنا الدائمة فى نيويورك".

وأضافت "ليس هناك توضيحا بشأن أسباب طرد 60 دبلوماسيا روسيا من البارعين الواعدين الذين يركزون على عملهم فقط".

وتقول لندن إن ضابط المخابرات العسكرية الروسية السابق سيرجى سكريبال، الذى أدين فى روسيا بالتجسس لصالح بريطانيا وتم استبداله فيما بعد بضباط مخابرات روس، وابنته يوليا تعرضا لغاز أعصاب فى مدينة ساليزبرى يوم 4 مارس. وتقول بريطانيا إن هذا الغاز وهو من نوع (نوفيتشوك) تم تطويره فى الاتحاد السوفيتى وسارعت لندن إلى اتهام روسيا بالتورط فى الواقعة. وتنفى روسيا هذه الاتهامات جملة.

وفى أعقاب الواقعة، قامت دول فى الاتحاد الأوروبى إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا واستراليا بطرد دبلوماسيين روس وطردت واشنطن 60 دبلوماسيا روسيا وأغلقت القنصلية الروسية فى سياتل.

واتخذت وزارة الخارجية الروسية فى ضوء ذلك إجراءات انتقامية ضد عدد من الدول التى طردت الدبلوماسيين الروس وطردت روسيا نفس العدد من الدبلوماسيين الأمريكيين وأغلقت القنصلية الأمريكية سان بطرسبرج.