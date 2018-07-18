رئيس مياه القناة يشهد ختام دورة السلامة والصحة المهنية

الإسماعيلية- جمال حراجى

شهد المهندس أحمد عزب، رئيس شركة مياه القناة، حفل تكريم 50 متدربًا على مستوى القطاعات الثلاثة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، من المشاركين فى دورة السلامة والصحة المهنية فى الأماكن المغلقة وتسريب الكلور، والتى اختتمت اليوم، وقام بالتدريب فريق من الشركة القابضة لمياه الشرب برئاسة عميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية.

وقام عزب بتكريم فريق العمل، وتسليم شهادات الدورة للمتدربين والعاملين بقطاع السلامة والصحة المهنية، وبتفقد المعمل المركزى بمحطة معالجة سرابيوم.

وأشار رئيس شركة مياه القناة، إلى أن الشركة تولى اهتماما كبيرا لملف السلامة والصحة المهنية لما يمثله من أولوية هامة للحفاظ على أمن وصحة العاملين، وأيضا الحرص على توفير المهمات والأدوات اللازمة، وفق الموارد المتاحة والعمل على توفيرها فى القطاعات الثلاثة، مشيدا بالدور الذى بذله الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير قطاع المعامل والجودة، والدكتورة عبير خليل مدير عام العلاقات العامه والإعلام، والعقيد على عبد اللطيف مدير السلامة والصحة المهنية بمياه القناة.