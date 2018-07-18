video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

دبلوماسى روسى: نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية يمكن أن يتحقق خلال عام

الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:27 م
دبلوماسى روسى: نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية يمكن أن يتحقق خلال عام زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد السفير الروسى فى بيونج يانج، ألكسندر ماتسيجورا، أن نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية أمر واقعى يمكن تحقيقه خلال عام واحد إذا قرر الزعيم الكورى كيم جونج أون ذلك، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن ذلك سيتطلب أموالا طائلة.

وقال السفير - فى حديث لوكالة أنباء "سبوتنك" الروسية "إن الأمريكيين يتحدثون عن عامين ونصف، وأنا سمعت حتى عن عام واحد، فى هذا الصدد يمكن قول التالى: إذا اتخذ زعيم كوريا الشمالية قرارا بذلك، فلا يوجد شىء مستحيل. على سبيل المثال، تم القضاء فى كوريا الشمالية على موقع التجارب النووية على الفور تقريبا".

وأضاف السفير الروسى "لكن مهمة نزع الأسلحة النووية يثقل كاهلها ليس فقط المواعيد، بل والمصاريف المالية الهائلة...".

وتابع أن روسيا لن تتنحى جانبا فى حال نزع الأسلحة النووية فى شبه الجزيرة الكورية. "أنا واثق من أن روسيا لن تقف جانبا، لان القضية النووية فى شبه الجزيرة الكورية تخصنا بالدرجة الأولى من ناحية قربها من حدودنا".

وأشار إلى أنه من المحتمل أن يتم التخلص من عناصر البرنامج النووى فى كوريا الشمالية نفسها، عندها ستكون هناك حاجة إلى بناء مرفق خاص لهذا الغرض.

وقال الدبلوماسى الروسى "لا يمكن استبعاد أن يتم اتخاذ قرار التخلص منها [ عناصر البرنامج النووى ] فى أراضى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وهذا بدوره سيعنى أنه سيتعين علينا بناء المنشأة المناسبة فى كوريا الشمالية".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكالة: عقد قمة بين رئيس روسيا وزعيم كوريا الشمالية على جدول الأعمال

صور.. ترامب: لا حدود زمنية لنزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية

كوريا الشماليه

روسيا

الاسلحه النوويه

السلاح النووى الكورى الشمالى




لا تفوتك
وزير الكهرباء: محطة "طاقة الرياح" برأس غارب توفر 420 ألف طن بترول مكافئ - صور

وزير الكهرباء: محطة "طاقة الرياح" برأس غارب توفر 420 ألف طن بترول مكافئ - صور

الحكومة: تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد 2% لطلاب شمال سيناء

الحكومة: تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد 2% لطلاب شمال سيناء

حكايات قلبت السوشيال ميديا.. طلاق مى سليم ووليد فواز وزواج معز مسعود وشيرى عادل.. أطفال المريوطية المقتولين.. شائعات البيض البلاستيك.. غناء شيخ للفاتحة على الموسيقى.. ترويع شاب للمواطنين بكلب فى فيصل.. فيديو

حكايات قلبت السوشيال ميديا.. طلاق مى سليم ووليد فواز وزواج معز مسعود وشيرى عادل.. أطفال المريوطية المقتولين.. شائعات البيض البلاستيك.. غناء شيخ للفاتحة على الموسيقى.. ترويع شاب للمواطنين بكلب فى فيصل.. فيديو

الصاعدون والهابطون فى ليلة إحياء أمال الأهلى فى التأهل لربع نهائى أفريقيا.. كارتيرون وأزارو وكوليبالى ومعلول ومحارب فى طابور الناجحين.. ومؤمن زكريا وأحمد فتحى وسعد سمير "علامات استفهام" رغم ثلاثية بطل بتسوانا

الصاعدون والهابطون فى ليلة إحياء أمال الأهلى فى التأهل لربع نهائى أفريقيا.. كارتيرون وأزارو وكوليبالى ومعلول ومحارب فى طابور الناجحين.. ومؤمن زكريا وأحمد فتحى وسعد سمير "علامات استفهام" رغم ثلاثية بطل بتسوانا

"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا

صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة