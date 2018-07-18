دبلوماسى روسى: نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية يمكن أن يتحقق خلال عام

موسكو (أ ش أ)

أكد السفير الروسى فى بيونج يانج، ألكسندر ماتسيجورا، أن نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية أمر واقعى يمكن تحقيقه خلال عام واحد إذا قرر الزعيم الكورى كيم جونج أون ذلك، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن ذلك سيتطلب أموالا طائلة.

وقال السفير - فى حديث لوكالة أنباء "سبوتنك" الروسية "إن الأمريكيين يتحدثون عن عامين ونصف، وأنا سمعت حتى عن عام واحد، فى هذا الصدد يمكن قول التالى: إذا اتخذ زعيم كوريا الشمالية قرارا بذلك، فلا يوجد شىء مستحيل. على سبيل المثال، تم القضاء فى كوريا الشمالية على موقع التجارب النووية على الفور تقريبا".

وأضاف السفير الروسى "لكن مهمة نزع الأسلحة النووية يثقل كاهلها ليس فقط المواعيد، بل والمصاريف المالية الهائلة...".

وتابع أن روسيا لن تتنحى جانبا فى حال نزع الأسلحة النووية فى شبه الجزيرة الكورية. "أنا واثق من أن روسيا لن تقف جانبا، لان القضية النووية فى شبه الجزيرة الكورية تخصنا بالدرجة الأولى من ناحية قربها من حدودنا".

وأشار إلى أنه من المحتمل أن يتم التخلص من عناصر البرنامج النووى فى كوريا الشمالية نفسها، عندها ستكون هناك حاجة إلى بناء مرفق خاص لهذا الغرض.

وقال الدبلوماسى الروسى "لا يمكن استبعاد أن يتم اتخاذ قرار التخلص منها [ عناصر البرنامج النووى ] فى أراضى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وهذا بدوره سيعنى أنه سيتعين علينا بناء المنشأة المناسبة فى كوريا الشمالية".