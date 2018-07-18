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جيمس كومى يدعو لدعم الديمقراطيين فى الانتخابات الأمريكية المقبلة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 09:56 ص
جيمس كومى يدعو لدعم الديمقراطيين فى الانتخابات الأمريكية المقبلة جيمس كومى
واشنطن(أ ش أ)
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حث جيمس كومى، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى السابق الناخبين إلى دعم الديمقراطيين فى انتخابات التجديد النصفى فى نوفمبر المقبل .

وقال كومى فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) اليوم الأربعاء، أن " الكونجرس الجمهورى أثبت عجزه عن الوفاء بتصميم الآباء المؤسسين بأن الطموح يجب أن يقاوم الطموح"، وذلك فى إشارة إلى ضرورة قيام الكونجرس بتوفير الضوابط والتوازنات للسلطة الرئاسية .

وكتب كومى - الذى طرده الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العام الماضى - " كل من يؤمن بقيم هذا البلد عليه أن يصوت للديمقراطيين خلال الانتخابات".

وكان مدير التحقيقات الفيدرالى السابق قد قال مؤخرا إنه لم يعد يعتبر نفسه جمهوريا .

 


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