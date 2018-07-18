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الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:31 م
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تحرير 1373 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:38 م
تحرير 1373 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية حملة مرورية -أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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شنت إدارة المرور بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1373 مخالفة مرورية.

وكلف اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اللواء محمد درويش مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة مرورية مكبرة على الطرق الرئيسية، والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1373 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، و161 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 18100 جنيه، وسحب 30 دراجة نارية وحجز 5 دراجات.

كما تمكن رجال المرور بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، من سحب 53 رخصة وتحصيل 3800 جنيه غرامة.

 

 

 

 

 

       

 

 


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