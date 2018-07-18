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الرئيس الأفغانى: الانتخابات المقبلة فرصة جيدة لطالبان والأمة الأفغانية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 09:17 ص
الرئيس الأفغانى: الانتخابات المقبلة فرصة جيدة لطالبان والأمة الأفغانية الرئيس الأفغانى محمد أشرف غنى
كابول (أ ش أ)
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دعا الرئيس الأفغانى محمد أشرف غنى مجددا، حركة طالبان لمحادثات السلام، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة هى فرصة جيدة للحركة وللأمة الأفغانية.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن غنى قوله خلال اجتماع المجلس المشترك للتنسيق والرصد فى كابول أن القوانين واللوائح يتم تعديلها فى دول أخرى لتمهيد الطريق لمشاركة جماعات المعارضة فى الانتخابات.

وأضاف أنه لا توجد مثل هذه القضايا فى قوانين أفغانستان وإنه سيكون من الأفضل إبرام اتفاق سلام قبل الانتخابات بدلا من التوصل إلى اتفاق بعد الانتخابات.

 


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