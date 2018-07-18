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الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:13 م
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الداخلية تضبط سماسرة هجرة غير شرعية فى المنيا

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:38 م
الداخلية تضبط سماسرة هجرة غير شرعية فى المنيا هجرة غير شرعية - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاطا إجراميا بالاشتراك مع ابنه فى مجال الهجرة غير المشروعة وتزوير التأشيرات مقابل الحصول على مبالغ مالية من راغبى السفر للعمل بالخارج. 
 
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام "أشرف س. أ" سائق بممارسة نشاطا إجراميا واسع النطاق فى مجال الهجرة غير المشروعة وتزوير تأشيرات الدخول لإحدى الدول العربية واستخدامها فى الاحتيال على راغبى السفر والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.
 
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، تم ضبط المتهم المذكور وبتفتيشه ومنزله ضبط 3 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة تحمل اثنين منها تأشيرات منسوب صدورها لإحدى القنصليات يشتبه أن تكون مزورة ووثيقة إذن عمل بأسماء أشخاص مختلفة وسيارة ميكروباص يستخدمها فى نقل الأشخاص الراغبين فى الهجرة تمهيدا لتهريبهم لخارج البلاد، وهاتف محمول يحوى العديد من صور البطاقات وصور جوازات السفر لأشخاص مختلفة من راغبى الهجرة غير المشروعة وصورتين بطاقة بأسم أحد الأشخاص مقيم بمحافظة بورسعيد مع اختلاف الصور الموضوعة على كل بطاقة وتاريخ الميلاد و2 دفتر مدون بهما بيانات وأسماء عملائه.
 
واعترف المتهم بممارسة نشاطه الإجرامى بالإشتراك مع ابنه وبإرشاده تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بالإشتراك مع والده فى نشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 
 

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