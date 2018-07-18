الحوثيون يوافقون على تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة بشروط

صنعاء (أ ش أ)

أعلن زعيم الحوثيين فى اليمن، عبد الملك الحوثى موافقته على تسليم إدارة ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة بشرط وقف التحالف العربى لهجماته.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن الحوثى قوله: لقد " أبلغت مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث أن الحوثيين لا يرفضون الدور الإشرافى واللوجيستى الذى تريد أن تضطلع به المنظمة الدولية فى إدارة الميناء ولكن بشرط وقف الاعتداءات على الحديدة ".

ويسيطر الحوثيون على هذا المرفأ، الواقع على البحر الأحمر منذ عام 2014، وذلك عندما تمكنوا من إخراج الحكومة من صنعاء ومناطق أخرى فى البلاد.

وشنت الحكومة اليمنية الشهر الماضى هجوما على الميناء، كما يبذل مبعوث الأمم المتحدة جهودا للتوصل إلى اتفاق ينهى العنف، ويتضمن تسليم الحوثيين السيطرة على المرفأ إلى لجنة تشرف عليها المنظمة الدولية.