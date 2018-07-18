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الأونروا: مصر ساهمت بشكل جوهرى بدعم أنشطة الوكالة خلال مرحلة زمنية هى الأخطر

الأربعاء، 18 يوليه 2018 04:21 م
الأونروا: مصر ساهمت بشكل جوهرى بدعم أنشطة الوكالة خلال مرحلة زمنية هى الأخطر الأونروا
كتب : أحمد جمعة
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قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكرى تلقى خطابا من "بيير كرينبول" المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عبر خلاله عن شكره وامتنانه البالغين للدور الذى لعبته مصر باعتبارها رئيس اللجنة الاستشارية التابعة للوكالة خلال العام المنصرم، والتى انتهت فى الأول من شهر يوليو الجارى، حيث ساهمت بشكل جوهرى فى دعم أنشطة الوكالة خلال مرحلة زمنية هى الأخطر فى تاريخ الأونروا على الصعيدين المالى والسياسى.

 

وأشاد "كرينبول" بالدور القيادى الذى قامت به مصر من أجل اتخاذ التدابير المناسبة لضمان استمرار التمويل للأونروا، وبما يكفل عدم انقطاع الخدمات التى تقدم للاجئين الفلسطينيين خلال عام 2017، فضلًا عن حشد الجهود وخلق الوعى الكافى على صعيد المجتمع الدولى فيما يتعلق بحجم الكارثة المالية التى تواجهها الوكالة خلال عام 2018، وهو الأمر الذى أسفر عن تسليم مصر رئاسة اللجنة الاستشارية بزخم دولى وقوة دفع يمكن البناء عليها مستقبلًا لسد الفجوة المالية الحالية.

 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن المفوض العام للأنروا عبر أيضا عن تقديره للدور المحورى الذى لعبه الوزير شكرى فى حث المانحين على دعم الوكالة ماليًا، فضلًا عن رئاسة سيادته المشتركة مع وزيرى خارجية الأردن والسويد لمؤتمر روما الداعم للأونروا فى شهر مارس الماضى بحضور السكرتير العام للأمم المتحدة، وهو الأمر الذى أسهم فى توفير تمويل إضافى طوعى لموازنة الوكالة قُدر بمائة مليون دولار.

 

الجدير بالذكر أن أولويات الرئاسة المصرية للجنة الاستشارية للأونروا هدفت بشكل أساسى إلى اتخاذ كل ما هو ضرورى للحفاظ على وتيرة العمل الإنسانى للوكالة، بما يعبر عن موقف مصر التاريخى من القضية الفلسطينية بشكل عام، ومن قضية صون ودعم اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص باعتبارها أحد مرتكزات قضايا الحل النهائى للقضية الفلسطينية.


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