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الأردن يتحفظ على مشروع اتفاقية أوضاع اللاجئين فى الدول العربية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 11:32 ص
الأردن يتحفظ على مشروع اتفاقية أوضاع اللاجئين فى الدول العربية الجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر
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كشف السفير فاضل جواد، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، عن تحفظ مملكة الأردن على مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين فى الدول العربية.
 
 
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة "الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية"، وذلك بدعوة مشتركة من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
 
 
ويعقد الاجتماع تنفيذا لقرار المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب بشأن عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الملاحظات التي عرضت في اجتماع المكتب التنفيذي، والتي تم تشكيلها بموجب قرار وزراء العدل العرب في اجتماعهم الحادي والثلاثين المنعقد بالقاهرة بتاريخ 19 نوفمبر 2015.
 
 
ويندرج تشكيل هذه اللجنة في سياق جهود جامعة الدول العربية لتفعيل وتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين، نظرًا لما تمثله من أهمية قصوى في الوقت الراهن للتصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، وما تشكله من خطوة مهمة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء أمتنا العربية نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر.

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