إصابة سيدة بتسمم لتناولها صبغة شعر وطفل ينقلب بتوك توك فى مدينة إسنا

أصيبت سيدة بتسمم إثر تناولها صبغة شعر بقرية النواصر بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، كما أصيب طفل بكدمات وجروح لانقلابه بتوك توك فى قرية كومير، وتم نقلهما لمستشفى إسنا المركزى لتلقى العلاج اللازم، حرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى مستشفى إسنا المركزى جنوبى المحافظة، سيدة مصابة بحالة تسمم إثر تناولها صبغة شعر بالخطأ، وتدعى "ف.ع.م" 43 سنة مقيمة بقرية النواصر، كما استقبلت المستشفى الطفل "ط.م.ب" 8 سنوات لإصابته بكدمات فى جسده إثر انقلابه بتوك توك خلال عبوره إحدى المطبات الصناعية بقرية كومير، وتم إسعافهما وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.