إحالة مأمور جمرك بسفاجا للمحاكمة العاجلة لتهريبه أجهزة خارج الدائرة الجمركية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أمرت المستشارة أمانى الرافعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مأمور تعريفة جمركية بسفاجا للمحاكمة العاجلة لاتهامه بتهريب كمية من العطور والسجائر والأجهزة خارج الدائرة الجمركية .

انتهت تحقيقات النيابة الإدارية بالغردقة، والتى باشرها محمود صلاح نايل، رئيس النيابة وتحت إشراف المستشار إسلام مقلد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير نيابة الغردقة، من قيام المتهم بالاتفاق مع مستخلص جمركى بالخروج بسيارته الملاكى وبحوزته بعض الأجهزة والأدوات والعطور والسجائر المستوردة وهاتف محمول ومحاولة إخراجها خارج الدائرة الجمركية دون سداد الرسوم المستحقة للدولة وذلك بعد أن اشتراها من السوق الحرة داخل الدائرة الجمركية.

تبين من التحقيقات أنه تم ضبط المستخلص الجمركى حال خروجه بمعرفة الشرطة وأقر على الفور بأن المضبوطات تخص المتهم الذى اعترف فور استدعائه بملكيته لها وسدد الرسوم المقررة والغرامة المحددة.

واعترف المتهم بشراء تلك الأصناف من السوق الحرة رغم حظر القانون ذلك على من يعمل فى وظيفته وبالمغايرة لما قرره فى تحقيقات الشئون القانونيه والتى أقر فيها بشراء تلك الاصناف من محل خارج الميناء.

وتم تحرير محضر تهرب جمركى ضد المتهم المذكور، حيث قرر مدير ادارة المنافذ الجمركية تحرير مذكرة بالواقعة وانتهت جمارك سفاجا إلى إحالة الأوراق للنيابة الإدارية بالغردقة.

كما أمرت النيابة انفاذا للقانون بعدم قبول استقالة المتهم او ترقيته حتى صدور حكم فى الدعوى.